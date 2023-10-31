– Желание тренировать есть у многих. Понятно, что каждого в тренерскую академию привела разная мотивация, но, например, Игорь Смольников хочет тренировать. Александр Мостовой? Сто процентов. Только для начала ему нужно найти клуб для стажировки.
Мостовой разбирается в футболе. Просто иногда на занятиях он слышит термины, которые никогда до этого не слышал. Это вызывает у него недоумение, иногда даже смех. Например, нам рассказывали про слепую зону, а Мостовой удивился: "Я тридцать лет в футбол играл и не разу о такой зоне не слышал", – цитирует Аршавина Sport24.
В мае нынешнего года Александр Мостовой подал документы и начал обучение в тренерской академии Российского футбольного союза по спецпрограмме УЕФА для бывших футболистов. Отметим, что после прохождения курса 55-летний специалист сможет возглавить профессиональную команду и начать свой путь в тренерстве. После окончания карьеры футболиста Мостовой ни разу не работал тренером на профессиональном уровне.
Он часто выступает в прессе с комментариям по актуальным темам спортивной повестки и нередко критикует главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Причиной нападок со стороны Мостового на 34-летнего испанца является отсутствие у последнего игрового опыта.
Аршавин: Александр Мостовой сто процентов хочет тренировать
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу экс-полузащитника испанской "Сельты" Андрея Мостового, вместе с которым учится на тренера в академии РФС.
Фото: "Матч ТВ"