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Аршавин: Александр Мостовой сто процентов хочет тренировать

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Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу экс-полузащитника испанской "Сельты" Андрея Мостового, вместе с которым учится на тренера в академии РФС.
Фото: "Матч ТВ"
– Желание тренировать есть у многих. Понятно, что каждого в тренерскую академию привела разная мотивация, но, например, Игорь Смольников хочет тренировать. Александр Мостовой? Сто процентов. Только для начала ему нужно найти клуб для стажировки.

Мостовой разбирается в футболе. Просто иногда на занятиях он слышит термины, которые никогда до этого не слышал. Это вызывает у него недоумение, иногда даже смех. Например, нам рассказывали про слепую зону, а Мостовой удивился: "Я тридцать лет в футбол играл и не разу о такой зоне не слышал", – цитирует Аршавина Sport24.

В мае нынешнего года Александр Мостовой подал документы и начал обучение в тренерской академии Российского футбольного союза по спецпрограмме УЕФА для бывших футболистов. Отметим, что после прохождения курса 55-летний специалист сможет возглавить профессиональную команду и начать свой путь в тренерстве. После окончания карьеры футболиста Мостовой ни разу не работал тренером на профессиональном уровне.

Он часто выступает в прессе с комментариям по актуальным темам спортивной повестки и нередко критикует главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Причиной нападок со стороны Мостового на 34-летнего испанца является отсутствие у последнего игрового опыта.


Арсенал Лондон Сельта Мостовой Аршавин РФС
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