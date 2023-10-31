– Уже давно стало понятно, что если "Зенит" хочет кого-то купить, то помешать ему невозможно. Дальше вопрос исключительно в деньгах. Понятно, что "Локомотив" захочет получить за Пиняева максимальную прибыль, а "Зенит" рассчитывает взять молодого перспективного футболиста. Конечно, 30 млн евро – завышенная цена за Сергея. Но я всегда говорю, что футболист стоит столько, сколько за него заплатили, – цитирует Сафонова "РИА Новости".
18-летний форвард Сергей Пиняев перешел в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе нынешнего года. В 30 матчах в составе "железнодорожников" во всех турнирах уроженец Саратова забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи. Контракт между сторонами заключен до конца декабря 2026 года.
Рыночная стоимость Пиняева оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро. Однако минувшим летом спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов признался, что столичный клуб готов рассмотреть предложения по переходу форварда сборной России не менее чем за 30 млн евро.
Агент Сафонов – о Пиняеве: если "Зенит" хочет кого-то купить, то помешать ему невозможно
Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на слова члена правления "Зенита" Андрея Аршавина, который заявил о желании видеть нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева в питерском клубе.
Фото: РФС