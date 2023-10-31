– Мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток. Играем матч в декабре, а потом только через 3 месяца. Второй момент – зачем назначать матчи в дни Лиги чемпионов, когда этого можно было не делать? Зачем играть через два дня на третий? Можно было бы играть в более щадящем режиме. Эти моменты для меня непонятны. А в остальном мы играем такое же количество матчей, как с еврокубками, – цитирует Семака "Матч ТВ".
31 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном матче 6-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России. Встреча на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Автором единственного гола в составе "сине-бело-голубых" стал нападающий Иван Сергеев, который отличился на 87-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Александр Ерохин.
Ранее Сергеев поразил ворота волжан, но главный судья Павел Кукуян отменил забитый мяч после просмотра VAR из-за игры рукой у полузащитника "Зенита" Александра Коваленко.
Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 14 очков и вышла в плей-офф Кубка России с 1-го места в квартете C. "Крылья Советов" с 3 очками замкнули таблицу группы.
Семак: непонятно, как можно следующий этап Кубка России разбивать на такой промежуток
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашней победы над "Крыльями Советов" (1:0) раскритиковал формат проведения Кубка России по футболу в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"