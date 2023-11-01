"Подходы были, не хватало, может быть, последнего паса и реализации. Открываний за спину тоже было не очень много. То, что требовали от нас — моментами было немного непонятно, как нам играть", — передает слова Кругового "СЭ".
31 октября "Зенит" на "Газпром Арене" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Иван Сергеев.
В текущем сезоне Круговой сыграл 12 матчей. В них воспитанник "Зенита" отдал 2 голевые передачи.
Сейчас "Зенит" идёт на втором месте в РПЛ. Петербуржцы набрали 26 очков в 13 матчах.
Круговой — кубковом матче против "Крыльев Советов": открываний у нас было немного. Моментами было непонятно, как нам играть
Российский защитник "Зенита" Данил Круговой оценил игру петербургской команды в кубковом матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"