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Круговой — кубковом матче против "Крыльев Советов": открываний у нас было немного. Моментами было непонятно, как нам играть

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Российский защитник "Зенита" Данил Круговой оценил игру петербургской команды в кубковом матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Подходы были, не хватало, может быть, последнего паса и реализации. Открываний за спину тоже было не очень много. То, что требовали от нас — моментами было немного непонятно, как нам играть", — передает слова Кругового "СЭ".

31 октября "Зенит" на "Газпром Арене" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Иван Сергеев.

В текущем сезоне Круговой сыграл 12 матчей. В них воспитанник "Зенита" отдал 2 голевые передачи.

Сейчас "Зенит" идёт на втором месте в РПЛ. Петербуржцы набрали 26 очков в 13 матчах.


Кубок России Круговой Зенит Крылья Советов
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