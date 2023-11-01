– После победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме. Что ж, таковы особенности тренерской профессии. Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией, хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: "Долой Карпина!" – цитирует Романцева "СЭ".
Сборная России в условиях международного бана проводит товарищеские игры. В октябре команда Валерия Карпина провела 2 контрольные встречи с представителями Африки. 12 октября россияне в Москве на стадионе "ВТБ Арена" минимально обыграли Камерун (1:0), который принимал участие в ЧМ-2022 в Катаре. А 16 октября в Анталье (Турция) сборная России спаслась от поражения в игре с Кенией (2:2) благодаря точному удару полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на последних минутах.
Романцев: есть людишки, которые ждут любого повода, чтобы выплеснуть желчь. Отсюда и призывы "Долой Карпина!"
Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев объяснил резко негативную реакцию общественности на ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2).
Фото: ФК "Спартак"