– Берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – "Спартак" становится чемпионом России. Могут еще Александра Мостового взять – он пока без клуба. Сейчас в "красно-белом" клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Матч заключительного тура группы D Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" начался несколько минут назад в Москве на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток рефери из Саранска Евгения Буланова прозвучал в 20:45 по мск. Гости забили быстрый гол и ведут со счетом 1:0.
Отметим, что "красно-белые" уже обеспечили себе верхнюю строчку в таблице и путевку в плей-офф Пути РПЛ национального кубка. "Краснодар" заочно поспорит с "Динамо" за 2-е место в квартете. В активе обоих клубов по 8 очков перед заключительным туром.
Ранее стало известно, что нападающий Квинси Промес, защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин не прибыли со "Спартаком" на автобусе к арене на предстоящий матч.
Канчельскис: "Спартак", берите Романцева на смену Абаскалю. Он сделает вас чемпионами!
Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис предложил руководству "Спартака" рассмотреть вариант с назначением 69-летнего Олега Романцева на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"