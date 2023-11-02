"Тюкавину еще рано уезжать в Европу. Он еще не все сказал, находясь в "Динамо" и играя в РПЛ. Я бы посоветовал ему еще год поиграть в чемпионате России", — передает слова Кузьмичева "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 16 матчей. За это время российский нападающий забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Сейчас "Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 13 играх.
Кузьмичев: Тюкавину еще рано уезжать в Европу
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о возможном переезде форварда "Динамо" Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Фото: РИА Новости