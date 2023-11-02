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Кузьмичев: Тюкавину еще рано уезжать в Европу

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Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о возможном переезде форварда "Динамо" Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Фото: РИА Новости
"Тюкавину еще рано уезжать в Европу. Он еще не все сказал, находясь в "Динамо" и играя в РПЛ. Я бы посоветовал ему еще год поиграть в чемпионате России", — передает слова Кузьмичева "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 16 матчей. За это время российский нападающий забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Сейчас "Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 13 играх.


Динамо Кузьмичев Тюкавин
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