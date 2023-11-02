"Сейчас достаточно хорошо выглядит "Краснодар". Пожелаю этому клубу успешно пройти сезон, потому что у них есть все для этого. Главное, чтобы сами футболисты понимали, где они находятся", — передает слова Бородюка "Чемпионат".
Сейчас "Краснодар" находится на первой строчке в РПЛ. У команды Владимира Матча 28 очков в 13 матчах. Действующий чемпион России "Зенит" располагается на втором месте. Сине-бело-голубые набрали 26 очков в 13 играх.
Следующий матч в чемпионате России "Краснодар" сыграет 5 ноября. Соперником для "быков" станут "Крылья Советов". Начало игры назначено на 14:00.
Бородюк: у "Краснодара" есть все для того, чтобы успешно завершить сезон
Бывший главный тренер сборной Казахстана и московского "Торпедо" Александр Бородюк оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"