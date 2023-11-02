Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:00
ВолгарьНе начат
ЦСКА
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
УралНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Бородюк: у "Краснодара" есть все для того, чтобы успешно завершить сезон

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной Казахстана и московского "Торпедо" Александр Бородюк оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас достаточно хорошо выглядит "Краснодар". Пожелаю этому клубу успешно пройти сезон, потому что у них есть все для этого. Главное, чтобы сами футболисты понимали, где они находятся", — передает слова Бородюка "Чемпионат".

Сейчас "Краснодар" находится на первой строчке в РПЛ. У команды Владимира Матча 28 очков в 13 матчах. Действующий чемпион России "Зенит" располагается на втором месте. Сине-бело-голубые набрали 26 очков в 13 играх.

Следующий матч в чемпионате России "Краснодар" сыграет 5 ноября. Соперником для "быков" станут "Крылья Советов". Начало игры назначено на 14:00.


Краснодар Бородюк
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится