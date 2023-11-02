"По игре вверху он топ. Тот же Конате тоже габаритный, но Артем… У "Локо" комбинационной игры я не увидел, все только на Дзюбу — и сброс. Мы не могли с ним ничего поделать. Опыт сумасшедший. Не прыгая, Дзюба забирал просто все", — цитирует Литвинова Sport 24.
В этом сезоне Дзюба принял участие в 15 матчах за "Локомотив". За это время 35-летний забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
В данный момент "Локомотив" идёт восьмым в таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 20 очков в 13 играх.
5 ноября "Локомотив" сыграет против "Спартака". Начало дерби назначено на 19:30.
Вячеслав Литвинов: по игре вверху Дзюба топ. Не прыгая, всё забирает
22-летний игрок "Сочи" Вячеслав Литвинов оценил игру нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"