"Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня — говорить о "Краснодаре". Сейчас я играю за эту команду и сконцентрирован на ее игре", — передает слова Кордобы "РБ Спорт".
В этом сезоне Кордоба сыграл 17 игр. В них 30-летний форвард забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
После 13 туров РПЛ "Краснодар" является лидером чемпионата и занимает первое место. "Быки" набрали 28 очков.
В следующей игре "Краснодар" сразится с "Крыльями Советов". Стартовый свисток матча прозвучит 5 ноября в 14:00.
Кордоба — о возможном уходе из "Краснодара": я не буду об этом говорить
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал слухи о возможном уходе из российской команды.
Фото: ФК "Краснодар"