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Шунин: рад, что "Динамо" избежало Путь регионов

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Российский голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился своими впечатлениями после кубкового матча с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"
"Чувствую себя отлично. Самое главное, что вышел на поле, сыграл. Для меня это большая радость. Мы говорили о Пути регионов перед игрой. Очень рады, что избежали", — передает слова Шунина "СЭ".

2 ноября "Динамо" сыграло с "Пари НН" в матче кубка России. Бело-голубые переиграли оппонентов со счетом 2:1. Московский клуб вышел в следующий раунд Кубка России в Путь РПЛ.

В текущем сезоне Шунин сыграл 11 матчей. В них 36-голкипер пропустил 16 мячей. В 1 игре Антон оставил свои ворота "сухими".

Всего за "Динамо" Шунин сыграл 357 матчей.


Динамо Шунин Кубок России
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