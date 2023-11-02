"Чувствую себя отлично. Самое главное, что вышел на поле, сыграл. Для меня это большая радость. Мы говорили о Пути регионов перед игрой. Очень рады, что избежали", — передает слова Шунина "СЭ".
2 ноября "Динамо" сыграло с "Пари НН" в матче кубка России. Бело-голубые переиграли оппонентов со счетом 2:1. Московский клуб вышел в следующий раунд Кубка России в Путь РПЛ.
В текущем сезоне Шунин сыграл 11 матчей. В них 36-голкипер пропустил 16 мячей. В 1 игре Антон оставил свои ворота "сухими".
Всего за "Динамо" Шунин сыграл 357 матчей.
Шунин: рад, что "Динамо" избежало Путь регионов
Российский голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился своими впечатлениями после кубкового матча с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"