"Краснодар" здорово выглядит в чемпионате и Кубке, это команда, которая доросла до какого?то трофея. РПЛ или Кубка — посмотрим дальше", — сказал Пименов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что за свою 15-летнюю историю у "Краснодара" нет ни одного трофея.
В первом раунде плей-офф Кубка России "Краснодар" сыграет против подмосковных "Химок".
Сейчас "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 28 очков в 13 играх.
Пименов: "Краснодар" здорово выглядит. Это команда, которая доросла до какого-то трофея
Экс-игрок французского "Меца" Руслан Пименов заявил, что "Краснодар" дорос до первого трофея в своей истории.
Фото: ФК "Краснодар"