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Пименов: "Краснодар" здорово выглядит. Это команда, которая доросла до какого-то трофея

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Экс-игрок французского "Меца" Руслан Пименов заявил, что "Краснодар" дорос до первого трофея в своей истории.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" здорово выглядит в чемпионате и Кубке, это команда, которая доросла до какого?то трофея. РПЛ или Кубка — посмотрим дальше", — сказал Пименов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что за свою 15-летнюю историю у "Краснодара" нет ни одного трофея.

В первом раунде плей-офф Кубка России "Краснодар" сыграет против подмосковных "Химок".

Сейчас "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 28 очков в 13 играх.


Краснодар Пименов Кубок России
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