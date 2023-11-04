— Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организованно играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле. К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.
4 ноября в Калининграде состоялся один из матчей 14-го тура Российской Премьер-лиги. Там местный футбольный клуб "Балтика" сыграл с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Коллектив Сергея Игнашевича потерпел поражение со счетом 0:2. У сине-бело-голубых забитыми мячами отличились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра.
После сегодняшнего матча "Балтика" с 11 баллами осталась на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Балтики" Игнашевич – о поражении от "Зенита": позитива мало
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался об игре своей команды в матче с петербургским "Зенитом" (0:2), который был проведен в рамках 14 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"