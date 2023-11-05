"Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!" — сказал Боярский.
Столетие "Зенит" отпразднует в 2025 году. К этому моменту команда, которая уже выиграла пять чемпионств России подряд, может выигрывать трофей семь раз к ряду.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Боярский: Семак будет становиться чемпионом до столетия "Зенита"
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что команда из Санкт-Петербурга будет побеждать в чемпионате России как минимум до 2025 года.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости