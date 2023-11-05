— Не вижу, за счет чего "Спартак" может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что "Локомотив" должен победить уверенно. Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать.
Игра 14-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 5 ноября 2023 года. Она пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Ее начало запланировано на 19:30 по столичному времени. Отметим, что последний матч между этими клубами состоялся в феврале 2023 года в рамках плей-офф Кубка России. Тогда красно-белые победили со счетом 4:2.
После 13 туров "Локомотив" и "Спартак" имеют на своем счету по 20 набранных баллов. Московские команды занимают 7 и 8 места в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: не вижу, за счет чего "Спартак" может обыграть "Локомотив"
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"