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Глушаков: Абаскаль выигрывал, все было нормально, а сейчас все шишки на него. Надо и футболистам "поковыряться" в себе

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Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не виноват в том, что москвичи неудачно выступают в последних матчах.
Фото: "Матч ТВ"
— Я не считаю, что Абаскаль в чем-то виноват. Он выигрывал, тренировал, все было нормально. Сейчас все плохо — все шишки на Абаскаля. Как-то нечестно получается. Надо и футболистам "поковыряться" в себе, посмотреть, что в клубе творится.

После 13 туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету 20 набранных баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. При этом в шести последних матчах (во всех официальных турнирах) красно-белые сумели добыть лишь одну викторию.

Сегодня, 5 ноября 2023 года, "Спартак" в гостях сыграет против "Локомотива". Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Ее начало запланировано на 19:30 по столичному времени.

Источник: "Матч ТВ"


Глушаков Спартак Абаскаль
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