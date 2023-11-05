26-летний чилиец появился на поле на 68?й минуте, а спустя 5 минут стал автором победного гола в ворота волжан.
– Рад победе. Очень приятно, что победа совпала с моим днем рождения. Мой гол? Мы часто тренируем такую комбинацию и сегодня забили два похожих гола. Моя адаптация в ЦСКА идет шаг за шагом. Надеюсь, что каждый мой выход на поле приносит пользу все больше и больше.
Как игрок я делаю все, чтобы выходить и приносить пользу команде, когда выпадает шанс. Перед моим появлением на поле Федотов сказал, что я должен выйти и забить, – цитирует Давилу "Матч ТВ".
5 ноября ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче 14-го тура чемпионата России над "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:2. В составе "армейцев" забитыми голами отметились Федор Чалов, Иброхимхалил Юлдошев и Виктор Давила.
Благодаря этому результату команда Владимира Федотова набрала 24 очка и поднялась на третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" с 20 очками опустился на 8-ю позицию в чемпионате страны. В следующем туре ЦСКА отправится в Воронеж, где 11 ноября встретится с "Факелом". На следующий день "Пари НН" на своем поле примет калининградскую "Балтику".
Давила: перед заменой Федотов сказал мне, что я должен выйти и забить
Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал об установке, которую ему дал главный тренер "армейцев" Владимир Федотов перед выходом на замену в матче 14-го тура РПЛ с "Пари НН" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"