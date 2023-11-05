– Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский – игроки старта. У них один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат "Спартаку", нравится это или нет, – цитирует Салихову Metaratings.
5 ноября "Локомотив" в большинстве сыграл вничью со "Спартаком" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе "РЖД Арена" в Черкизове и завершилась со счетом 1:1 (0:0). Под занавес первого тайма "Спартак" остался вдесятером после удаления за прямую красную карточку полузащитника Даниила Хлусевича.
В дебюте 2-го тайма "Спартак", играя в меньшинстве, вышел вперед благодаря точному удару Антона Зиньковского на 53-й минуте. На 64-й минуте нападающий "Локомотива" Артем Дзюба сравнял счет. "Спартак" и "Локомотив" набрали по 21 очку. "Красно-белые" занимают 5-е место в таблице РПЛ, "Локомотив" располагается на одну строчку ниже в чемпионате России.
Зарема: у Пруцева и Зиньковского один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат "Спартаку"
Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на ничью "красно-белых" в меньшинстве в московском дерби с "Локомотивом" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"