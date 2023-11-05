Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
14:00
РостовНе начат
Урал
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
15:00
ЕнисейНе начат
Шинник
16:00
АланияНе начат
Торпедо
17:00
ВолгарьНе начат
КАМАЗ
18:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
20:30
ЭмполиНе начат
Торино
22:45
СассуолоНе начат

Ненахов: "Локомотиву" не хватило реализации, чтобы победить "Спартак". Моментов было достаточно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов считает, что его команде в матче со "Спартаком" (1:1) попросту не хватило реализации, чтобы победить.
Фото: ФК "Локомотив"
"В принципе считаю, нам не хватило только реализации. Потому что моментов было достаточно. Да, был необязательный пропущенный гол. Недоработали в защите", — сказал Ненахов.

Отметим, что железнодорожники пропустили в этом матче первыми, находясь в большинстве. Затем Артём Дзюба сравнял счёт, и игра так и завершилась ничьей — 1:1.

В следующем туре у "Локомотива" ожидается матч с "Ахматом" дома.

Источник:"Матч ТВ"


Ненахов Локомотив Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится