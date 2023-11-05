"В принципе считаю, нам не хватило только реализации. Потому что моментов было достаточно. Да, был необязательный пропущенный гол. Недоработали в защите", — сказал Ненахов.
Отметим, что железнодорожники пропустили в этом матче первыми, находясь в большинстве. Затем Артём Дзюба сравнял счёт, и игра так и завершилась ничьей — 1:1.
В следующем туре у "Локомотива" ожидается матч с "Ахматом" дома.
Источник:"Матч ТВ"
Ненахов: "Локомотиву" не хватило реализации, чтобы победить "Спартак". Моментов было достаточно
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов считает, что его команде в матче со "Спартаком" (1:1) попросту не хватило реализации, чтобы победить.
Фото: ФК "Локомотив"