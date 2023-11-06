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Вахания: Кубок никогда не было легко выиграть. Сейчас он стал более зрелищным

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Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о формате Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
"С новым форматом Кубок практически невозможно выиграть? Кубок никогда не было легко выиграть. Сейчас более зрелищный формат турнира. Он нравится болельщикам. И так как сейчас нет европейского футбола, нет официальных матчей сборной, то почему бы не играть чаще?" — сказал Вахания.

Напомним, в плей-офф Пути РПЛ "Ростов" проведёт матчи с ЦСКА. В последний раз "Ростов" выигрывал Кубок России в 2014 году.

22-летний Вахания перешёл в "Ростов" из "Зенита" в 2023 году. Он является воспитанником команды из Санкт-Петербурга". За "Ростов" Вахания провёл 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Привлекался к матчам сборной России.

Источник: "Чемпионат".


Вахания Кубок России Ростов
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