— Еще хочу поиграть, конечно. Пока есть здоровье и силы, надо играть, не хочется загадывать где. Время покажет. Есть ли шансы увидеть меня в РПЛ? Само собой, – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
В настоящее время полузащитник Денис Глушаков является игроком "Спартака" из Костромы. Его действующее соглашение с клубом, который выступает во Второй лиге, рассчитано до июня 2024 года.
Напомним, 36-летний Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-Лиге в таких клубах, как столичный "Локомотив", московский "Спартак", грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки".
Глушаков: есть ли шансы увидеть меня в РПЛ? Само собой
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не исключил, что он продолжит карьеру в клубе РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"