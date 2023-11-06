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Глушаков: есть ли шансы увидеть меня в РПЛ? Само собой

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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не исключил, что он продолжит карьеру в клубе РПЛ.

Фото: ФК "Локомотив"
— Еще хочу поиграть, конечно. Пока есть здоровье и силы, надо играть, не хочется загадывать где. Время покажет. Есть ли шансы увидеть меня в РПЛ? Само собой, – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

В настоящее время полузащитник Денис Глушаков является игроком "Спартака" из Костромы. Его действующее соглашение с клубом, который выступает во Второй лиге, рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, 36-летний Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-Лиге в таких клубах, как столичный "Локомотив", московский "Спартак", грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки".

Глушаков Спартак Кострома
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