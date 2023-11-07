— Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. "Сочи" забил два, а мы не забили ни одного. Как Марцел Личка отреагировал на результат? Не могу комментировать это.
Вчера, 6 ноября 2023 года, в Сочи на стадионе "Фишт" прошел очередной матч 14-го чемпионата России по футболу. В рамках него местный клуб "Сочи" сыграл против московского "Динамо". Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. Отметим, что к перерыву бело-голубые создали себе задел в два мяча (3:1). Но во второй половине они упустили свое превосходство.
Источник: "Матч ТВ"
Тюкавин: подумали, что матч с "Сочи" уже закончен и выигран
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:3).
Фото: ФК "Динамо"