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Тюкавин: подумали, что матч с "Сочи" уже закончен и выигран

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Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:3).

Фото: ФК "Динамо"
— Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. "Сочи" забил два, а мы не забили ни одного. Как Марцел Личка отреагировал на результат? Не могу комментировать это.

Вчера, 6 ноября 2023 года, в Сочи на стадионе "Фишт" прошел очередной матч 14-го чемпионата России по футболу. В рамках него местный клуб "Сочи" сыграл против московского "Динамо". Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. Отметим, что к перерыву бело-голубые создали себе задел в два мяча (3:1). Но во второй половине они упустили свое превосходство.

Источник: "Матч ТВ"

Тюкавин Сочи Динамо
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