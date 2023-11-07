– Можно сказать, что местами очень симпатичная игра, которая позволяет нам побеждать все команды РПЛ. Но при этом нам нужно обязательно научиться завоевывать нужный результат. У нас этого нет. Мы потеряли много очков за 14 туров, — приводит слова Гафина ТАСС.
После 14 туров чемпионата России по футболу московское "Динамо" имеет на своем счету 22 набранных балла. Подопечные Марцела Лички занимают пятое место в турнирной таблице.
Напомним, вчера, 6 ноября, московское "Динамо" в рамках 14 тура Российской Премьер-Лиги сыграло в гостях против "Сочи". Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. Примечательно, что к перерыву бело-голубые вели с разницей в два мяча.
Член совета директоров "Динамо": мы потеряли много очков за 14 туров
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин оценил игру своей команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"