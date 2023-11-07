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Зиньковский: я доволен тем, как складывается моя карьера в "Спартаке"

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Российский вингер "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о своем развитии в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент я доволен тем, как складывается карьера в "Спартаке". Но в любом случае есть что улучшать. Много моментов. Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева", — приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

За "Спартак" Зиньковский играет с июля 2022 года. В красно-белой футболке россиянин сыграл 56 матчей. В них он забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

В текущем сезоне Зиньковский сыграл 19 матчей. За это время 27-летний игрок забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает шестую строчку, набрав 21 очко.

Спартак Зиньковский
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