Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
20:45
БарселонаНе начат
Боруссия Д
20:45
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Лацио
23:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
23:00
СелтикНе начат
Црвена Звезда
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
23:00
ПСЖНе начат
Порту
23:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
23:00
Янг БойзНе начат

Агент Дзюбы Гольдман: как только Артем выполнит условия для автопродления, "Локомотив" сообщит об этом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Леонид Гольдман форварда "Локомотива" Артема Дзюбы рассказал об условиях автопродления контракта игрока с клубом.
Фото: МК-Спорт
"Для автопродления нужно выполнить определенное количество действий, добавить нечего. Условия? Дзюба забивал в этом сезоне. Как только Артем выполнит условия, клуб об этом сообщит. Скрывать никто этого не будет", — приводит слова Гольдмана "СЭ".

Нынешний контракт Дзюбы рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 играх. 35-летний форвард забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Российский игрок перешел в "Локомотив" в феврале 2023 года. В составе железнодорожников он отыграл 29 матчей.

"Локомотив" идет на седьмом месте, набрав 21 очко.

Локомотив Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится