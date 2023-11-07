"Для автопродления нужно выполнить определенное количество действий, добавить нечего. Условия? Дзюба забивал в этом сезоне. Как только Артем выполнит условия, клуб об этом сообщит. Скрывать никто этого не будет", — приводит слова Гольдмана "СЭ".
Нынешний контракт Дзюбы рассчитан до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 играх. 35-летний форвард забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Российский игрок перешел в "Локомотив" в феврале 2023 года. В составе железнодорожников он отыграл 29 матчей.
"Локомотив" идет на седьмом месте, набрав 21 очко.
Агент Дзюбы Гольдман: как только Артем выполнит условия для автопродления, "Локомотив" сообщит об этом
Агент Леонид Гольдман форварда "Локомотива" Артема Дзюбы рассказал об условиях автопродления контракта игрока с клубом.
Фото: МК-Спорт