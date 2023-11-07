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Медведев: мы надеемся, что Марио Фернандес примет участие в матчах до зимней паузы

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о сроках восстановления защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

Фото: ФК "Зенит"
"Ждать ли возвращения Фернандеса до конца первой части сезона? Мы надеемся, что он примет участие в матчах до зимней паузы", — цитирует Медведева "СЭ".

Фернандес получил травму на 9-й минуте в игре против "Оренбурга" (1:3).

Фернандес перешел в "Зенит" 17 июля 2023 года. За это время защитник сыграл 12 матчей. В них россиянин не отличился голевыми действиями.

Зенит Марио Фернандес Медведев
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