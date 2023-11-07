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Президент "Урала" Иванов: Гончаренко — один из лучших тренеров в России. Мы не собираемся его увольнять

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко является одним лучших тренеров в России.
Фото: "Чемпионат"
"Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в "Урале". Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить", — приводит слова Иванова "Чемпионат".

Гончаренко возглавил "Урал" минувшим летом. Под руководством белорусского специалиста идет на 12-м месте в РПЛ. На некотором этапе сезоне команда из Екатеринбурга занимала ведущие позиции в чемпионате России.

Урал Иванов Гончаренко
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