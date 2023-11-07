- Чалов и Обляков - те игроки, которые получают постоянное место в основе ЦСКА. Карпин уже говорил, что будет вызывать тех, кто играет постоянно. Из россиян в ЦСКА такие только они. Логичный выбор. И Обляков, и Чалов показывают достойный футбол и оба заслужили вызов. А Чалов вообще лучший российский нападающий на данный момент, на мой взгляд, - передает слова Гришина "Чемпионат".
Ранее тренерский штаб сборной России объявил состав на очередной плановый сбор национальной команды, который пройдет в период с 13 по 20 ноября. В число 29 названных пресс-службой сборной игроков попали 2 футболиста московского ЦСКА - полузащитник Иван Обляков и нападающий Федор Чалов. На счету Чалова в текущем сезоне 10 забитых голов и один результативный пас в 21 матче во всех турнирах за красно-синих.
Гришин: Чалов - лучший российский нападающий на данный момент
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал вызов в сборную России игроков красно-синих - полузащитника Ивана Облякова и нападающего Федора Чалова.
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