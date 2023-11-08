"Смог бы "Зенит" в нынешнем составе выйти из группы Лиги чемпионов? Год назад "Зенит" был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы... Я не вижу проблем, например, "Зениту" обыграть "Брагу" или "Бенфику" — они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче", — сказал Личка.
"Зенит" последним из российских команд завершил выступление в еврокубках. 24 февраля российская команда провела ответный матч с "Бетисом" в 1/16 Лиги Европы, и вылетела из турнира. "Спартак", который в 1/8 финала турнира должен быть сыграть с "РБ Лейпциг", был отстранен из-за бана, введенного в отношении российского футбола. Этот бан продолжается по сей день и, по словам футбольных чиновников, будет прекращен после окончания событий на Украине.
Источник: "РБ Спорт".
Личка: "Зенит" мог бы обыграть "Бенфику" или "Брагу" в отдельно взятом матче
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил шансы "Зенита" выйти из группы в Лиге чемпионов, если бы команда там участвовала
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