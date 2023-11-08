"Попытаемся, конечно, за ноябрь побольше очков набрать. Вера, конечно, сохраняется в то, что останемся в РПЛ", — сказал Мелкадзе.
"Сочи" после 14 туров набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от впереди идущей "Балтики" на одно очко. В следующем туре сочинская команда сыграет дома с "Рубином".
Источник: ТАСС.
Мелкадзе: вера сохраняется в то, что "Сочи" останется в РПЛ
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе заявил, что в команде сохраняется надежда на сохранения места в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»