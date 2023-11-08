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Мелкадзе: вера сохраняется в то, что "Сочи" останется в РПЛ

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Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе заявил, что в команде сохраняется надежда на сохранения места в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"Попытаемся, конечно, за ноябрь побольше очков набрать. Вера, конечно, сохраняется в то, что останемся в РПЛ", — сказал Мелкадзе.

"Сочи" после 14 туров набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от впереди идущей "Балтики" на одно очко. В следующем туре сочинская команда сыграет дома с "Рубином".

Источник: ТАСС.

Мелкадзе Сочи
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