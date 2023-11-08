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Игрок ЦСКА Мойзес: Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона

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Защитник московского ЦСКА Роберто Мойзес заявил, что его одноклубник Федор Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы очень рады, что Чалов и Заболотный забивают. Чалов — сильный футболист, как и Заболотный. Эти парни забивают очень важные голы для нас. Кто из этих футболистов может стать лучшим бомбардиром сезона? Чалов", — цитируе Мойзеса Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ Чалов забил 7 мячей (4 с пенальти). В списке лучших бомбардиров российский футболист занимает третье место. Его опережают два колумбийских игрока нападающий "Краснодара" Джон Кордоба с 7 голами и форвард "Зенита" Матео Кассьера с 11 забитыми мячами.

Чалов уже становился лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/2019. Тогда он забил 15 мячей.

Чалов Заболотный ЦСКА Мойзес
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