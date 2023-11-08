"Мы очень рады, что Чалов и Заболотный забивают. Чалов — сильный футболист, как и Заболотный. Эти парни забивают очень важные голы для нас. Кто из этих футболистов может стать лучшим бомбардиром сезона? Чалов", — цитируе Мойзеса Metaratings.ru.
В текущем сезоне РПЛ Чалов забил 7 мячей (4 с пенальти). В списке лучших бомбардиров российский футболист занимает третье место. Его опережают два колумбийских игрока нападающий "Краснодара" Джон Кордоба с 7 голами и форвард "Зенита" Матео Кассьера с 11 забитыми мячами.
Чалов уже становился лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/2019. Тогда он забил 15 мячей.
Игрок ЦСКА Мойзес: Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона
Защитник московского ЦСКА Роберто Мойзес заявил, что его одноклубник Федор Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА