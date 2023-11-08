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ЭСК РФС рассмотрит 4 эпизода матча 14-го тура РПЛ между "Сочи" и "Динамо"

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Московское "Динамо" и "Сочи" обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам матча 14-го тура РПЛ, который завершился результативной ничьей (3:3).
Фото: ФК "Динамо"
Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС. Отмечается, что "Динамо" попросило рассмотреть возможную ошибку судьи с назначением пенальти в ворота "бело-голубых" на 36-й минуте встречи и неназначенный 11-метровый удар в ворота соперников на 71-й минуте встречи.

В свою очередь "Сочи" просит дать экспертную оценку ситуаций с неназначением пенальти на 93-й минуте игры и возможной ошибкой при наказании защитника южан Марсело Алвеса второй желтой карточкой за грубую игру на 96-й минуте, которая привела к его удалению и последующей дисквалификации.

Напомним, матч 14-го тура РПЛ между "Сочи" и "Динамо" состоялся 6 ноября на стадионе "Фишт" и завершился вничью со счетом 3:3 (1:3). Гости вели с преимуществом в два мяча после первого тайма, но упустили победу.

Источник: "СЭ"

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