– Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который сильно провел кубковый матч с "Краснодаром". Со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать. Для меня Соболев все-таки игрок стартового состава. За чемпионство можно бороться только со стабильным составом, – цитирует Газзаева "СЭ".
5 ноября "Локомотив" в большинстве не смог обыграть "Спартак" в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на "РЖД Арене" в Черкизове завершилась вничью - 1:1. При этом "красно-белые" больше тайма играли вдесятером после удаления на 38-й минуте полузащитника Даниила Хлусевича.
Несмотря на численное меньшинство, "Спартак" открыл счет благодаря точному удару Антона Зиньковского. Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба восстановил равенство. Концовка проходила с преимуществом "железнодорожников", однако им не удалось вырвать победу.
Газзаев – об отсутствии Соболева в дерби с "Локо": эксперименты – фишка Абаскаля
Обладатель Кубка УЕФА с московским ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос, почему главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не выпустил нападающего Александра Соболева на поле в дерби с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"