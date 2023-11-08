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Аршавин – о непродлении контракта Тюкавина с "Динамо": молодец, мне он интересен

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Член правления "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на непродление контракта нападающего сборной России Константина Тюкавина с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
– Молодец (смеется)! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина – и тот уже стоит не 10 млн евро, а максимум миллион, исходя из того, как он выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня, – приводит слова Аршавина "СЭ".

Константин Тюкавин – воспитанник "Динамо". В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата России в составе "бело-голубых", отметившись 5 голами и 4 ассистами. Кроме того, на счету уроженца Котласа еще один забитый мяч в 4 играх национального Кубка.

Контракт "Динамо" с Тюкавиным истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 8 млн евро. Ранее сообщалось о возможном интересе к Константину со стороны ЦСКА и "Зенита".

Зенит Тюкавин Динамо Аршавин
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