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Семин: прямо сейчас "Зенит" и "Краснодар" – два самых стабильных клуба чемпионата

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Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"
– Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" обещает быть очень интересным. С турнирной точки зрения эти команды встречаются в идеальный момент. Прямо сейчас это два самых стабильных клуба чемпионата, и очень хорошо, что промежуточное лидерство определится в их очном поединке. У этой игры будет правильный нерв, – приводит слова 76-летнего специалиста "РБ Спорт".

Игра лидеров таблицы чемпионата России между питерским "Зенитом" и "Краснодаром" запланирована на 11 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток на стадионе "Газпром-Арена" прозвучит в 19:30 по местному времени. "Сине-бело-голубые", которыми руководит Сергей Семак, набрали 29 очков за 14 туров и расположились на втором месте. "Краснодар" является единоличным лидером РПЛ, опережая действующего чемпиона на 2 очка. В случае победы в очном противостоянии "Зенит" финиширует на первом месте по итогам первого круга Премьер-Лиги.

Зенит Краснодар Семин
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