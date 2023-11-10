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КДК РФС оштрафовал Карпина за восьмое нарушение в сезоне

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Оренбургом" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС
"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован 30 тысяч рублей", — сказал Григорьянц.

Карпин по ходу матча в Оренбурге выходил за пределы технической зоны. Такой же штраф получил главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия.

Такой же штраф по итогам тура получили Виктор Гончаренко ("Урал"), Рашид Рахимов ("Рубин"), и Александр Точилин ("Сочи").

Источник: "Матч ТВ"

Карпин Григорьянц
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