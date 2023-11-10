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Цаллагов: после ухода Гаранина из "Сочи" доходили слухи, что чуть ли не я его убрал

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Полузащитник "Алании" Ибрагим Цаллагов опроверг, что у него был конфликт с тренером Вадимом Гараниным в "Сочи".
Фото: Игорь Руссак / Матч ТВ
"Когда Гаранин ушел, до меня доходили слухи, что чуть ли не я его убрал. Но у нас были чисто рабочие отношения", — сказал Цаллагов.

32-летний Цаллагов играл за "Сочи" с 2019 по 2023 год, заняв с командой второе место по ходу сезона-2021/2022. Cейчас спортсмен представляет "Аланию" из своего родного Владикавказа.

В нынешнем сезоне Цаллагов в 10 матчах Первой лиги провёл на поле 793 минуты.

Источник: Sport24.

Гаранин Сочи Алания Цаллагов
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