"Когда Гаранин ушел, до меня доходили слухи, что чуть ли не я его убрал. Но у нас были чисто рабочие отношения", — сказал Цаллагов.
32-летний Цаллагов играл за "Сочи" с 2019 по 2023 год, заняв с командой второе место по ходу сезона-2021/2022. Cейчас спортсмен представляет "Аланию" из своего родного Владикавказа.
В нынешнем сезоне Цаллагов в 10 матчах Первой лиги провёл на поле 793 минуты.
Источник: Sport24.
Цаллагов: после ухода Гаранина из "Сочи" доходили слухи, что чуть ли не я его убрал
Полузащитник "Алании" Ибрагим Цаллагов опроверг, что у него был конфликт с тренером Вадимом Гараниным в "Сочи".
Фото: Игорь Руссак / Матч ТВ