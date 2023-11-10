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Цаллагов — о гей-параде в Израиле: не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели. Дома занимайтесь чем хотите

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Бывший полузащитник молодёжной сборной России Ибрагим Цаллагов вспомнил, как при поездке в Израиль увидел проходящий там гей-парад.
Фото: ФК "Алания"
"Меня это пугает, не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится. В 2013-м со сборной поехали на молодёжный чемпионат Европы. Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Ещё и посыл — типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!" — сказал Цаллагов.

32-летний Цаллагов дебютировал за молодёжную сборную России в 2011 году. Он провёл за команду 22 матча и отдал две результативные передачи. К матчам основной сборной России спортсмен не привлекался.

Летом 2023 года Цаллагов, проведший четыре сезона в "Сочи", перешёл в "Аланию" из своего родного Владикавказа. Сейчас его команда занимает пятое место в Первой лиге, не позволяющее по итогам сезона сыграть в стыковых матчах за право попасть в РПЛ. От зоны стыковых матчей "Алания" отстаёт на одно очко, от прямого попадания — на два.

Источник: Sport24.

Цаллагов Алания Сборная России
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