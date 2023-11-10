– С Эли все в порядке. Ничего страшного не случилось. У нас железный купол, и мы в полной безопасности. Не надо драматизировать, — приводит слова Горена Sport24.
Ранее в социальных сетях появился ролик, как футболисты сборной Израиля, включая защитника московского "Динамо" Эли Дасу, прятались на дороге Израиля из-за воздушной тревоги. По сведениям СМИ, тревога прозвучала из-за ракетного удара со стороны боевиков ХАМАС.
Напомним, 30-летний Эли Даса в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах своей команды. Он не сумел отметиться результативными действиями.
Агент Дасы: с Эли все в порядке, не надо драматизировать
Футбольный агент Бояз Горен, который представляет интересы игрока московского "Динамо" Эли Дасы, высказался об инциденте с участием своего клиента в Израиле.
Фото: Getty Images