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Агент Дасы: с Эли все в порядке, не надо драматизировать

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Футбольный агент Бояз Горен, который представляет интересы игрока московского "Динамо" Эли Дасы, высказался об инциденте с участием своего клиента в Израиле.
Фото: Getty Images
– С Эли все в порядке. Ничего страшного не случилось. У нас железный купол, и мы в полной безопасности. Не надо драматизировать, — приводит слова Горена Sport24.

Ранее в социальных сетях появился ролик, как футболисты сборной Израиля, включая защитника московского "Динамо" Эли Дасу, прятались на дороге Израиля из-за воздушной тревоги. По сведениям СМИ, тревога прозвучала из-за ракетного удара со стороны боевиков ХАМАС.

Напомним, 30-летний Эли Даса в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах своей команды. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Даса Динамо Сборная Израиля
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