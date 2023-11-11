"Проекту "Краснодар" уже больше десяти лет, но за эти годы клуб не выигрывал никаких титулов. Это, конечно, очень несправедливо по отношению к тому, что делает Сергей Галицкий. Думаю, он мечтает о первом титуле. Но победа в чемпионате увековечит его", — сказал Нигматуллин.
Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году. С тех пор команда дважды играла в финалах Кубка России и трижды завоевала бронзовые медали чемпионата страны. В нынешнем сезоне "быки" идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 14 матчах.
Сегодня, 11 ноября, команда Владимира Ивича проведёт матч с "Зенитом", располагающимся на второй строчке.
Источник: Metaratings.
Нигматуллин: победа в РПЛ увековечит Галицкого
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что победа "Краснодара" в РПЛ поможет владельцу команды Сергею Галицкому увековечить себя.
Фото: Ведомости