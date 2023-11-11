"Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем", — сказал Олусегун.
В нынешнем сезоне Олусегун в 13 матчах чемпионата России забил два гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с краснодарской командой рассчитано до лета 2026 года.
"Краснодар" идёт на первом месте по итогам 14 туров. У команды 31 очко и опережение "Зенита" на два.
Источник: "РБ Спорт".
Олусегун: все команды хотят победить "Краснодар". У нас высокие шансы на чемпионство
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун считает, что у его команды хорошие шансы на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"