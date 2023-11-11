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Олусегун: все команды хотят победить "Краснодар". У нас высокие шансы на чемпионство

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Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун считает, что у его команды хорошие шансы на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем", — сказал Олусегун.

В нынешнем сезоне Олусегун в 13 матчах чемпионата России забил два гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с краснодарской командой рассчитано до лета 2026 года.

"Краснодар" идёт на первом месте по итогам 14 туров. У команды 31 очко и опережение "Зенита" на два.

Источник: "РБ Спорт".

Олусегун Краснодар
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