- В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля. Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер - гол за 30 секунд до конца, было весело.
Встреча 15-го тура российской Премьер-лиги "Факел" - ЦСКА состоялась сегодня, 11 ноября, в Воронеже и завершилась вничью со счетом 1:1. Подопечные Сергея Ташуева уступали, однако сумели вырвать одно очко на третьей добавленной к основному времени встречи минуте. Гол в составе воронежцев записал на свой счет защитник Сергей Божин. Таким образом по итогам матча "Факел" набрал 19 очков и занимает на данный момент 10-ю строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев - о ничьей с ЦСКА: гол за 30 секунд до конца, было весело
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев поделился мыслями о матче 15-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА (1:1).
Фото: Чемпионат.com