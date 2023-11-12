– Это не тот результат, который мы хотели, но было важно не проиграть сегодня. Не беспокоюсь ли я, что "Зенит" так близко? Мы максимально спокойны и проводим отличный сезон. На "Газпром Арене" всегда тяжело играть. Поэтому ничья для нас – нормальный результат, возвращаемся с хорошими эмоциями домой, – цитирует 30-летнего колумбийца Metaratings.
11 ноября действующий чемпион России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1 (0:0).
На 63-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, оказавшись первым на добивании. Всего 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить равенство. Колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра головой замкнул расчетливую подачу своего соотечественника Вильмара Барриоса и огорчил голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 92-й минуте полузащитник питерской команды Андрей Мостовой после сольного прохода мог принести своей команде победу, но попал в штангу.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в чемпионате России. "Зенит" с 30 очками остался на второй строчке в таблице РПЛ по итогам первого круга.
Кордоба – об 1:1 с "Зенитом": не тот результат, который хотели, но важно было не проиграть
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал ничью в выездном матче 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"