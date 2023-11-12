Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
ЛенинградецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Лутон ТаунЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 3 2 3
ЭвертонЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Борнмут
2 - 0 2 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Гранада
1 - 1 1 1
ХетафеЗавершен
Осасуна
1 - 1 1 1
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 2 2 2
МиланЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
4 - 2 4 2
ХайденхаймЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Дармштадт
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
КёльнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен

Кордоба – об 1:1 с "Зенитом": не тот результат, который хотели, но важно было не проиграть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал ничью в выездном матче 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
– Это не тот результат, который мы хотели, но было важно не проиграть сегодня. Не беспокоюсь ли я, что "Зенит" так близко? Мы максимально спокойны и проводим отличный сезон. На "Газпром Арене" всегда тяжело играть. Поэтому ничья для нас – нормальный результат, возвращаемся с хорошими эмоциями домой, – цитирует 30-летнего колумбийца Metaratings.

11 ноября действующий чемпион России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1 (0:0).

На 63-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, оказавшись первым на добивании. Всего 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить равенство. Колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра головой замкнул расчетливую подачу своего соотечественника Вильмара Барриоса и огорчил голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 92-й минуте полузащитник питерской команды Андрей Мостовой после сольного прохода мог принести своей команде победу, но попал в штангу.

Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в чемпионате России. "Зенит" с 30 очками остался на второй строчке в таблице РПЛ по итогам первого круга.

Зенит Краснодар Кордоба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится