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Семак: функциональная готовность Изидора не на самом высоком уровне. Ему нужно адаптироваться в команде

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что форвард Вильсон Изидор еще не полностью адаптировался в команде.
Фото: ФК "Зенит"
- Его приглашение в клуб было оправданно. Нам нужны были игроки, которые могут выходить на замену и составлять конкуренцию. Что касается результативности, то нужно поработать. Его функциональная готовность не на самом высоком уровне. Эти вопросы мы всегда слышим. Игроку нужно адаптироваться в команде.

Вильсон Изидор, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Зенит" в это летнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя возможность выкупа прав на 23-летнего француза. Изидор принял участие в десяти матчах за "сине-бело-голубых", в которых отличился лишь одним забитым мячом. Всего в российской Премьер-лиге на счету форварда 17+4 по системе гол плюс пас в 42 играх.

Источник: "Матч ТВ"

Семак Изидор Зенит
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