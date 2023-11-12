— Недовольны, что не победили. Победы нам нужны как воздух. Доволен игрой команды, что надежно сыграли в обороне, несмотря на тяжелые погодные условия. Знали, что соперник — команда с характером, домашняя команда, мы справились с силовой борьбой.
В 15 туре чемпионата России по футболу калининградская “Балтика” провела выездной матч с нижегородским “Пари”. Встреча состоялась сегодня, 12 ноября. Она завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.
После 15 туров Российской Премьер-Лиги калининградская “Балтика” имеет на своем счету 12 баллов. Подопечные Сергея Игнашевича занимают 14 место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Игнашевич – об игре с “Пари НН”: недовольны, победы нам нужны как воздух
Главный тренер калининградской “Балтики” Сергей Игнашевич прокомментировал матч своей команды с нижегородским “Пари НН” (0:0) в 15-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"