На прошлой неделе глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич провел семинар для футболистов и тренеров "Спартака" по правилам ФИФА и трактовкам игровых ситуаций арбитрами.
– Не понял, зачем нужна была эта встреча. У судей двойные стандарты: иногда за один и тот же фол могут дать карточку, а могут и не дать. Не понимаю, как играть. Тот же матч "Оренбурга" и "Ростова", когда мяч летел в ворота. Мне кажется, можно было посмотреть повтор, но они сказали – чисто.
Как в команде восприняли эту встречу? Да всем все равно на эту встречу. Это не первый год: раз 7–8 проводилось. Послушали, ну и хорошо, – цитирует Чернова "Матч ТВ".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.
Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Защитник "Спартака" Чернов: не понял, зачем нужна была встреча с Мажичем. У судей двойные стандарты
Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что не видит смысла во встречах с руководством судейского корпуса РФС.
Фото: ФК "Спартак"