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Защитник "Спартака" Чернов: не понял, зачем нужна была встреча с Мажичем. У судей двойные стандарты

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Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что не видит смысла во встречах с руководством судейского корпуса РФС.
Фото: ФК "Спартак"
На прошлой неделе глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич провел семинар для футболистов и тренеров "Спартака" по правилам ФИФА и трактовкам игровых ситуаций арбитрами.

– Не понял, зачем нужна была эта встреча. У судей двойные стандарты: иногда за один и тот же фол могут дать карточку, а могут и не дать. Не понимаю, как играть. Тот же матч "Оренбурга" и "Ростова", когда мяч летел в ворота. Мне кажется, можно было посмотреть повтор, но они сказали – чисто.

Как в команде восприняли эту встречу? Да всем все равно на эту встречу. Это не первый год: раз 7–8 проводилось. Послушали, ну и хорошо, – цитирует Чернова "Матч ТВ".

12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.

"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.

Спартак Чернов Н Ростов Судейство Мажич
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