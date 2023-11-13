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Экс-тренер "Зенита" Рапопорт: Одоевский станет преемником Михаила Кержакова

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Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт рассказал, кто по его мнению заменит голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, Одоевский – основной претендент на то, чтобы стать преемником Кержакова. Он уже был первым номером "Зенита", тренеры давали ему шанс в прошлом сезоне", — приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".

Сейчас Кержакову 36 лет. В текущем сезоне ветеран сыграл 11 матчей в РПЛ. В них голкипер пропустил 9 мячей. В 5 встречах российский вратарь оставил ворота "сухими".

Одоевский принадлежит "Зениту", но сейчас выступает за "Волгарь" на правах аренды. В 16 матчах Первой Лиги 20-летний воспитанник сине-бело-голубых пропустил 22 мяча. 3 раза он оставил ворота "сухими".

Зенит Кержаков М Одоевский Рапопорт
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