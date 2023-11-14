"В жизни очень спокойный — мог общаться на любые темы, шутить. А когда выходил на тренировку, его было не узнать. Становился другим человеком — жестким, требовательным. Зато когда мы в первый раз стали чемпионами, он сотворил в раздевалке то, чего никто от него не ожидал — начал танцевать с нами лезгинку! Мы вообще были в шоке", — сказал Ревишвили.
"Рубин" дважды подряд стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах. 36-летний Ревишвили выступал за казанскую команду с 2006 по 2010 год. В России спортсмен также играл за "Анжи", "Краснодар", "Мордовию" и "Тосно". Сейчас Ревишвили сконцентрирован на агентской карьере.
Курбан Бердыев тренирует махачкалинское "Динамо", с которым идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиге. Кроме "Рубина" в России Бердыев тренировал "Ростов" и "Сочи".
Источник: Sport24.
Экс-вратарь "Рубина": Бердыев после чемпионства начал танцевать лезгинку. Мы были в шоке
Бывший вратарь "Рубина" Нукри Ревишвили высказался об экс-главном тренере команды Курбане Бердыеве.
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