"Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим — выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках. Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в "Динамо" и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано", — сказал Мостовой.
Ранее появилась информация, что Мостовой хотел бы пройти стажировку у Сергея Ташуева в воронежском "Факеле", однако Александр отметил, что впервые слышит об этой информации. Сейчас Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.
В бытность игрока Мостовой успел поиграть за границей в составе "Алавеса", "Сельты" (обе команды — Испания"), "Страсбура" и Кана (Франция), а также "Бенфики" (Португалия).
Источник: Sport24.
Мостовой — о слухах про стажировку в "Факеле": пока нахожусь в поисках. Ничего нового я не увижу
Будущий российский тренер Александр Мостовой отреагировал на слухи, что он хотел пройти стажировку у Сергея Ташуева в "Факеле".
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев