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Семин: приятно, что агент Кварацхелии отметил мою работу в развитии игрока

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на слова агента нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили.
Фото: ФК "Локомотив"
"Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать", — сказал Сёмин.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что бывший футболист "Локомотива" был раскрыт именно Семиным, а не Леонидом Слуцким, с которым Кварацхелия работал в "Рубине".

Источник: "Спорт-Экспресс".

Семин Локомотив Кварацхелия Наполи Серия А
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