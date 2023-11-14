"Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать", — сказал Сёмин.
Ранее агент Кварацхелии заявил, что бывший футболист "Локомотива" был раскрыт именно Семиным, а не Леонидом Слуцким, с которым Кварацхелия работал в "Рубине".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Семин: приятно, что агент Кварацхелии отметил мою работу в развитии игрока
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на слова агента нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили.
Фото: ФК "Локомотив"